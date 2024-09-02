В Норвегии умер кит, которого подозревали в шпионаже в пользу России

Хвалдимир в июне 2019 годаВ Норвегии умер кит-белуха по кличке Хвалдимир. Его прозвали шпионом, потому что на момент обнаружения вблизи Норвегии в 2019 году на нем было снаряжение с крепежом для камеры и отметкой «Санкт-Петербург».