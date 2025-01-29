В Белом доме заявили, что Байден выделил $50 млн на презервативы в Газе

Бывшего президента США Джо Байдена обвинили в огромных тратах на презервативы для палестинцев в секторе Газа, он выделил на их закупку 50 млн долларов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
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