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В Белом доме заявили, что Байден выделил $50 млн на презервативы в Газе

В Белом доме заявили, что Байден выделил $50 млн на презервативы в Газе

Бывшего президента США Джо Байдена обвинили в огромных тратах на презервативы для палестинцев в секторе Газа, он выделил на их закупку 50 млн долларов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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