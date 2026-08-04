Почему взрослые дети отдаляются: 7 фраз, которые разрушают связь с родителями

Помню то щемящее чувство, когда смотришь на телефон и понимаешь: сегодня опять тишина. Экран загорается десятки раз — уведомления от банков, спам в мессенджерах, новости погоды, — но того самого звонка, которого ждешь больше всего, нет и нет.
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