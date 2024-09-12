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В США заявили о расколе между Трампом и его штабом по вопросу дебатов

В США заявили о расколе между Трампом и его штабом по вопросу дебатов

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп искренне верит в свой успех на состоявшихся 10 сентября дебатах, в отличие от своего штаба, который считает его выступление неудачным.

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