В Ивановской области зарегистрировано два дистанционных мошенничества в особо крупном размере

В Гаврилов Посаде 59-летний мужчина лишился 1 миллиона 713 тысяч рублей. По словам заявителя, когда он находился на работе, ему через мессенджер поступил звонок якобы от сотрудника банка, который заверил: на имя мужчины мошенники пытаются оформить кредит в сумме более 1 миллиона рублей.