Украина пропустила 10 голов за Евро-2020. Лишь у Югославии в 2000-м было больше – 13

Сборная Украины крупно уступила Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020. Команда Андрея Шевченко пропустила 10 мячей за этот турнир: 4 от Англии, 3 от Нидерландов, по голу от Швеции, Северной Македонии и Австрии.