Украине не следует обращать внимания на попытки президента США положить конец войне. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире киевской телеведущей Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил киевский политолог Тарас Загородний.
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