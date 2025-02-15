Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве бахвалятся: На давление Трампа ответим ракетными залпами

В Киеве бахвалятся: На давление Трампа ответим ракетными залпами

Украине не следует обращать внимания на попытки президента США положить конец войне. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире киевской телеведущей Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил киевский политолог Тарас Загородний.

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