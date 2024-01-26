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Zero Hedge

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Biden Set To Announce New LNG Export Ban After White House Met With Gen-Z Climate Warrior

Biden Set To Announce New LNG Export Ban After White House Met With Gen-Z Climate Warrior

Biden Set To Announce New LNG Export Ban After White House Met With Gen-Z Climate Warrior Global warming warriors in the White House plan to announce a new strategy later today: freeze new export permits for liquified natural gas (LNG) until the Department of Energy (DoE) can figure out climate impacts.

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