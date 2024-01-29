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Аромат для эскалаторной галереи на Воробьевых горах определится голосованием пассажиров

Ароматические диффузоры будут расположены на эскалаторной галерее на Воробьевых горах, на пересадочном узле «Деловой центр», какой именно аромат будет выбран станет понятно по итогам голосования, которое проведут пассажиры.

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