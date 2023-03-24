Месси забил впервые за 4 матча – Панаме в товарищеской игре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в товарищеской игре с Панамой (2:0). Нападающий прервал 3-матчевую безголевую серию, во время которой он не смог забить за «ПСЖ» во встречах с «Ренном» (0:2), «Брестом» (2:1) и «Баварией» (0:2).