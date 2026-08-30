Концерт "Баллады специальной военной операции" посетили более 3,5 тыс. человек

Свыше 3,5 тыс. зрителей, среди которых — участники и ветераны спецоперации, бойцы, проходящие лечение и реабилитацию, семьи военнослужащих, родные погибших и без вести пропавших воинов, а также гости парка «Зарядье», посетили гала-концерт IV сезона фестиваля «Баллады специальной военной операции — Время выбрало нас» в «Зарядье».
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