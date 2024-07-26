Калужская область стала лидером по росту промышленного производства в ЦФО

Росстат озвучил показатели динамики российской промышленности за первую половину 2024 года. Калужская область заняла в данном рейтинге первое место, обогнав МосквуРосстат озвучил показатели динамики российской промышленности за первую половину 2024 года.
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