Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» примет «Салават», ЦСКА против «Спартака», СКА сыграет с «Динамо» Москва, «Ак Барс» – с «Адмиралом»

В Фонбет Чемпионате КХЛ «Авангард» примет « Салават Юлаев », ЦСКА – « Спартак », СКА сыграет дома с «Динамо» Москва , « Ак Барс » – с «Адмиралом».
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