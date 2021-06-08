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WSJ: Эрдоган рассказал Зеленскому о шантаже Путина из-за поддержки Украины

WSJ: Эрдоган рассказал Зеленскому о шантаже Путина из-за поддержки Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признался своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин открыто шантажировал его из-за поддержки Украины, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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