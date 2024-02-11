Бакальчук назвала перспективные ниши для новых маркетплейсов

В России могут появиться новые нишевые маркетплейсы, специализирующиеся на узких сегментах рынка. Об этом рассказала ТАСС гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, отметив особенно большие перспективы в сельском хозяйстве.
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