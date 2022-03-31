Зеленский поручил Генштабу создать восемь военных администраций в Донбассе

На Украине создадут восемь военных администраций на территории Донбасса. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского предполагает открытие военно-гражданских администраций в восьми населенных пунктах юго-востока Украины.
На Украине создадут восемь военных администраций на территории Донбасса. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского предполагает открытие военно-гражданских администраций в восьми населенных пунктах юго-востока Украины.
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