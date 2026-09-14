⚒️На 22% выполнена реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе Работы идут по графику. После их завершения производительность комплекса составит 9 тысяч кубических метров в сутки.
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