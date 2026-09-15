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Более 84% светофоров Петербурга интегрированы в интеллектуальную систему управления движением

В Санкт-Петербурге более 84% из 1971 городского светофора подключены к интеллектуальной системе управления дорожным движением.

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