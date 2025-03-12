Глава города Рассказово проверила ход капремонта третьего корпуса школы №3

Глава города Рассказово Вера Соколова посетила 3 корпус 3 школы, где завершается капитальный ремонт в рамках регионального проекта "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" национального проекта "Образование".
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