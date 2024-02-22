Названа причина обрыва контактной сети на «кольце ада»

Провода в районе площади Энергетиков оборвал самосвал, чей – пока не установлено. В мэрии Новосибирска рассказали, что обрыв контактной сети троллейбусов на площади Труда в направлении Димитровского моста был вызван проездом самосвала.
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