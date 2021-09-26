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Счетная палата проверила исполнение бюджета 2020 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. В Счетной палате подвели итоги проверки исполнения бюджета в 2020 году. Исполнение бюджета в Роснедрах "Развитие минерально-сырьевой базы страны имеет риски стагнации из-за общего снижения выявленных площадей перспективных для поиска и оценки месторождений полезных ископаемых, так как в их пределах оцениваются только прогнозные ресурсы самых низких категорий, а потенциал поискового задела ограничен недостаточной степенью геологической изученности территории Российской Федерации", - отмечается в материалах Счетной палаты.

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