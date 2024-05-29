Мемристоры помогли нейронной сети сымитировать работу мозга

Исследователи из Московского физико-технического института (Москва), Университета Лобачевского (Нижний Новгород) и Южного федерального университета (Таганрог) встроили математическую модель специального устройства — мемристора в ранее разработанную биофизическую модель нейросети, имитирующей передачу между нервными клетками тормозных сигналов.
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