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Царьград

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ФАС поддержала идею бесплатной воды для пассажиров в аэропортах России

ФАС поддержала идею бесплатной воды для пассажиров в аэропортах России

Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова об обеспечении бесплатной питьевой водой в аэропортах.

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