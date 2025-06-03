Русский компас Скриншот видео Следком. Благодаря ОПГ, 200 иностранцев без знаний русского языка и полезных навыков в труде смогли легализоваться в России.
Банда устраивала липовые экзамены для мигрантов по всей стране
Комментарии
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Иван Иваныч
Ну и, что ныть, Дура не хочет издавать хороших правильных законов, а то, что есть и выдано на гора это поле чудес с пятью золотыми. Вот и прощалыги и моют своё золотишко. Вот все законы которые изрыгнула Дура, это такая херняшка, что и говорить об этих буковках стрёмно.
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3 час.
ninikooo Митусова
А чем занималось эти три года ФСБ?! Это не их обязанность- выявлять ОПГ?! А о предательстве Законов Госдумы и говорить тошно. Сборище толстосумов, ищущих выгоду для себя, любимых, во всем. За большие зарплаты- решающие кроссворды на заседаниях, играющие в телеыонах, и просто спящие в креслах… « законодатели» спят- не будить!
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1 час.
Evgenija Palette
У неё установки... Не сомневайтесь...
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1 час.
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