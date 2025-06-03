Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    У неё установки... Не сомневайтесь...Банда устраивала ...
  • ninikooo Митусова
    А чем занималось эти три года ФСБ?! Это не их обязанность- выявлять ОПГ?! А о предательстве Законов Госдумы и говорит...Банда устраивала ...
  • Владимир Алтайцев
    Ха-ха, врут  про Пирл Харбор. Рузвельт специально  стащил  весь утиль, который  всё  равно надо  было списывать  в Пи...Как отразится это...

Банда устраивала липовые экзамены для мигрантов по всей стране

Банда устраивала липовые экзамены для мигрантов по всей стране

Русский компас Скриншот видео Следком. Благодаря ОПГ, 200 иностранцев без знаний русского языка и полезных навыков в труде смогли легализоваться в России.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Ну и, что ныть, Дура не хочет издавать хороших правильных законов, а то, что есть и выдано на гора это поле чудес с пятью золотыми. Вот и прощалыги и моют своё золотишко. Вот все законы которые изрыгнула Дура, это такая херняшка, что и говорить об этих буковках стрёмно.
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3 час.
ninikooo Митусова
А чем занималось эти три года ФСБ?! Это не их обязанность- выявлять ОПГ?! А о предательстве Законов Госдумы и говорить тошно. Сборище толстосумов, ищущих выгоду для себя, любимых, во всем. За большие зарплаты- решающие кроссворды на заседаниях, играющие в телеыонах, и просто спящие в креслах… « законодатели» спят- не будить!
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1 час.
Evgenija Palette
У неё установки... Не сомневайтесь...
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1 час.
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