Банда устраивала липовые экзамены для мигрантов по всей стране

Иван Иваныч Ну и, что ныть, Дура не хочет издавать хороших правильных законов, а то, что есть и выдано на гора это поле чудес с пятью золотыми. Вот и прощалыги и моют своё золотишко. Вот все законы которые изрыгнула Дура, это такая херняшка, что и говорить об этих буковках стрёмно.

ninikooo Митусова А чем занималось эти три года ФСБ?! Это не их обязанность- выявлять ОПГ?! А о предательстве Законов Госдумы и говорить тошно. Сборище толстосумов, ищущих выгоду для себя, любимых, во всем. За большие зарплаты- решающие кроссворды на заседаниях, играющие в телеыонах, и просто спящие в креслах… « законодатели» спят- не будить!