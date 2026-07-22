Прогноз погоды в Крыму на 22 июля ⛅️ В Симферополе +30 и небольшой дождь В Севастополе +27 и облачно с прояснениями В Евпатории +27 и облачно с прояснениями В Черноморском +26 и облачно с прояснениями В Джанкое +31 и солнечно В Ялте +26 и солнечно В Алуште +27 и солнечно В Керчи +28 и солнечно В Армянске +29 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +30 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +29 и облачно с прояснениями В Феодосии +28 и солнечно В Судаке +27 и солнечно тест тест.
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