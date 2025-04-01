Срок истек: чьи водительские права с сегодняшнего дня становятся недействительными

1 апреля 2025 года истек срок, в течение которого иностранные граждане, которые получили вид на жительство в Российской Федерации или гражданство нашей страны до 1 апреля 2024 года, а также граждане России, получившие иностранные водительские удостоверения и въехавшие в нашу страну до той же даты, могли в упрощенном порядке, без обучения в автошколе и сдачи теоретического экзамена, обменять зарубежные водительские удостоверения на российские.