«Законы войны не распространяются на животных, каковыми были, есть и останутся русские»

XVIII век историки называют временем остывания страстей: ушли в прошлое ужасы религиозных войн, когда целые провинции обезлюдели, «люди жили в лесах, а волки – в сёлах, протестант резал католика за гнилую брюкву, а католик – протестанта за худые сапоги», – вспоминал хронист.
Популярные статьи
- У мужа дом и участок в деревне, 4 года не были там. Приехали туда посмотреть, а внутри живет семья.
- Фашисты наступали и мы еле успели бежать из города, в панике забыв родного кота ' , - поведал древний дед
- Это не вы нас победили, это мы вас победили! Тяжелый разговор с немцем, после которого плакать хочется
Свежие комментарии