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«Законы войны не распространяются на животных, каковыми были, есть и останутся русские»

«Законы войны не распространяются на животных, каковыми были, есть и останутся русские»

XVIII век историки называют временем остывания страстей: ушли в прошлое ужасы религиозных войн, когда целые провинции обезлюдели, «люди жили в лесах, а волки – в сёлах, протестант резал католика за гнилую брюкву, а католик – протестанта за худые сапоги», – вспоминал хронист.

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Dushka
Автор не боится попасть под статью за разжигание межнациональной розни? Еще бы каменный век вспомнил))))
Oльга Кондрашева
Нельзя забывать , чтобы в последствии не лизать сапоги врагам.
Igor Shumarin
Пётр первый? И за учителей своих заздравный кубок поднимает... Зачем король не средь гостей, зачем изменник не на плахе?
Владимир Самойленко
так петька же не руский уже на тот момент был. так шо никаких ошибок и забывчивости.
Надежда Новопашина
Вот и не лезте к нам, европа-помойка и хабалка-америка! Мы вас БИЛИ, БЬЁМ и БУДЕМ БИТЬ по своим законам - уж не обессудьте!

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