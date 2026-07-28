Министр внутренних дел Российской империи, калужанин Вячеслав фон Плеве убит в этот день

Покушение совершил член боевой организации эсеров Егор Созонов, бросив бомбу в карету министра. Плеве, родившийся в Мещовске Калужской губернии, окончил Калужскую гимназию с золотой медалью и сделал карьеру в государственных структурах.
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