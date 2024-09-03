Путин: отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям положительно

Фото: ria.ru Москва и Улан-Батор Укрепляют Двустороннее Сотрудничество по Широкому Спектру Направлений Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил текущее состояние и перспективы развития отношений между Россией и Монголией во время официального визита в Улан-Батор.