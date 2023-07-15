36-летний чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.
Боксёр Усик — будущий «президент Украины»?
Комментарии
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Neska 2
В изгнании?!
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7 час.
Надежда
После зеленарика из квартала 95 я уже ничему не удивлюсь) Только вот врядли эти выборы состоятся, а если повезет и от вкрайини что-то останется, то хозяева им очередного презика покажут и прикажут "любить и жаловать"!)
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4 час.
виталий панов
Ты чьих холоп будешь?-Порошенко или Байдена?
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3 час.
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