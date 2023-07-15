Новости, события, факты

146 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    что  возбудился  совкодрочер?ручками  работай)))))Тяжелейшая сделка...
  • Олег стецко
    Белоруссы- народ осторожный, никуда они переселяться не будут: няма дурных, каб бандэрауцы пабiлi усiх?Куда девать свидо...
  • Марина Петрова
    Эта статья не прибавила любви к пригожину.Знакомые о Пригож...

Боксёр Усик — будущий «президент Украины»?

Боксёр Усик — будущий «президент Украины»?

36-летний чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Neska 2
В изгнании?!
Ответить
7 час.
Надежда
После зеленарика из квартала 95 я уже ничему не удивлюсь) Только вот врядли эти выборы состоятся, а если повезет и от вкрайини что-то останется, то хозяева им очередного презика покажут и прикажут &quot;любить и жаловать&quot;!)
Ответить
4 час.
виталий панов
Ты чьих холоп будешь?-Порошенко или Байдена?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх