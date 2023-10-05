"Штрафы полетят пачками": названы водители, которые попадут под новые правила - даты

Грузовой транспорт с превышением габаритов, массы и нагрузки на оси будут штрафовать в Приморье. Устройства весогабаритного контроля будут фиксировать, соответствуют ли большегрузы разрешенным параметрам, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
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