Военный корреспондент сообщил о взятых в плен украинских бойцах в Курской области

Трое морпехов 810-й бригады взяли в плен семь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и вывели их из-под обстрелов, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.
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