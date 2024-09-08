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Военный корреспондент сообщил о взятых в плен украинских бойцах в Курской области

Военный корреспондент сообщил о взятых в плен украинских бойцах в Курской области

Трое морпехов 810-й бригады взяли в плен семь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и вывели их из-под обстрелов, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.

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