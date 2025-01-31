Bloomberg сокрушается: Путин находит союзников в Европе в неподходящее для Украины время

В то время как Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, националистический крен в таких странах ЕС, как Словакия, Австрия и Хорватия, а также Венгрия, ставит под вопрос поддержку Украины, пишет агентство Bloomberg.
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