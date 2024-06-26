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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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RedMagic представила свой первый игровой ноутбук — 16-дюймовый Gaming Laptop 16 Pro с Core i9-1...

RedMagic представила свой первый игровой ноутбук — 16-дюймовый Gaming Laptop 16 Pro с Core i9-1...

RedMagic представила свой первый игровой ноутбук — 16-дюймовый Gaming Laptop 16 Pro с Core i9-14900HX и GeForce RTX 4070Компания RedMagic, известная в первую очередь своими игровыми смартфонами, представила на выставке MWC Shanghai 2024 в Шанхае свой первый игровой ноутбук.

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