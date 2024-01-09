МИД КНР осудил введенные США меры экспортного контроля в отношении микросхем и давление на китайскую полупроводниковую промышленность

Пекин, 8 января /Синьхуа/ -- США усиливают контроль за экспортом микросхем в Китай и наращивают давление на китайскую полупроводниковую промышленность под предлогом защиты национальной безопасности, что является откровенным экономическим буллингом.
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