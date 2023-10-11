В РФ вступил в силу закон о многолетних тюремных сроках за сбор грибов

С четверга, 12 октября 2023 года, на территории Российской Федерации указом президента страны Владимиром Путиным вступила в силу статья УК, которая предусматривает наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений.
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