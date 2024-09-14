Кавказцы в Петербурге потребовали "отменить" пироги со свининой и курицей

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Василий Васильев

Понятно, что Санкт-Петербург - это теперь - новая Родина осетин. И осетины будут насаждать тут свои порядки, а коренных питерцев попросят уехать куда подальше. Чтобы не мешали "осваивать" кавказцам новые территории.