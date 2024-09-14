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Кавказцы в Петербурге потребовали "отменить" пироги со свининой и курицей

Кавказцы в Петербурге потребовали "отменить" пироги со свининой и курицей

В Санкт-Петербурге разгорелся неожиданный спор о кулинарных традициях, привлекший внимание к вопросам культурной аутентичности в сфере общественного питания.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Понятно, что Санкт-Петербург - это теперь - новая Родина осетин. И осетины будут насаждать тут свои порядки, а коренных питерцев попросят уехать куда подальше. Чтобы не мешали &quot;осваивать&quot; кавказцам новые территории.
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16 час.
Grandad
Почему просто не поменять название?
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15 час.

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