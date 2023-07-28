1954 Cunningham C3 — Редкий Американский Омологационный Выпуск

Каннингем C3Cunningham C3 должен был стать единственным негоночным автомобилем, когда-либо построенным Бриггсом Каннингемом и его командой, и это произошло только из-за изменения правил в последнюю минуту для участия в 24 часах Ле-Мана в 1953 году .