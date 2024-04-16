Правоохранителями в Астраханской области пресечена незаконная трудовая деятельность 19 иностранцев

Сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска Управления МВД России по Астраханской области и полицейским авиаотрядом провели профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства в сельскохозяйственной отрасли на территории Черноярского района.