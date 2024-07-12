Опознайте фильм с Высоцким по кадру — справляются не более 10% кинокритиков

Известный как бард и поэт, Владимир Высоцкий также был талантливым актером театра и кино. Если вы думаете, что видели все фильмы с его участием, то журнал Life приглашает вас проверить свои знания и угадать фильм с Высоцким всего по одному кадру! Это был многогранный артист, его влияние на русскую культуру огромно.