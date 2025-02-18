Глеб Никитин посетил премьеру сериала, снятого по рассказам Прилепина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил премьеру сериала «Ополченский романс» (16+), снятого по сборнику рассказов писателя, подполковника Росгвардии Захара Прилепина, сообщил глава региона в соцсетях.
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