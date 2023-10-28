РИА Новости: ХАМАС готово отпустить заложников, информацию о которых просила РФ

Член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил РИА Новости, что российская сторона запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые, предположительно, находятся в заложниках.
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