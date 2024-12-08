Воронежский министр труда впервые попала в рейтинг влиятельных людей Воронежской области

«Воронежские новости» продолжают третий сезон рейтинга самых влиятельных людей Воронежской области. Ежедневно до Нового года мы будем публиковать список людей, которые, по мнению наших экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе.
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