Мировые цены на популярный продукт взлетели на четверть за месяц

Биржевые цены на сахар в мире продолжают значительный рост, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на утро пятницы стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса поднималась почти на 2% относительно предыдущего закрытия, до 18,54 цента за фунт.