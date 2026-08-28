Мировые цены на популярный продукт взлетели на четверть за месяц

Биржевые цены на сахар в мире продолжают значительный рост, свидетельствуют данные ICE Futures. По состоянию на утро пятницы стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса поднималась почти на 2% относительно предыдущего закрытия, до 18,54 цента за фунт.
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