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Русская весна

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Мировые цены на популярный продукт взлетели на четверть за месяц

Мировые цены на популярный продукт взлетели на четверть за месяц

Биржевые цены на сахар в мире продолжают значительный рост, свидетельствуют данные ICE Futures.  По состоянию на утро пятницы стоимость октябрьского (ближайшего) фьючерса поднималась почти на 2% относительно предыдущего закрытия, до 18,54 цента за фунт.

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