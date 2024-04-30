Боля: "Молдова страна-экспортер. Закрытие рынков - это убийство сельхозпроизводителей"

Закрытие Зоны свободной торговли и молдавского рынка в качестве "протекционистской" меры для якобы защиты аграриев от засилья зарубежной продукции, как предлагают некоторые - это глупость, которая приведет только к "убийству местных сельхозпроизводителей".
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