В Сочи ремонтники специально спровоцировали новый оползень на месте работ по расчистке железнодорожных путей

В Сочи ремонтники специально спровоцировали новый оползень на месте работ по расчистке железнодорожных путейВ Сочи на участке Лоо-Дагомыс, где на рельсы в ночь на 5 февраля сошел огромный оползень, ремонтники были вынуждены намеренно обрушить со склона на пути новые пласты нестабильного грунта.
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