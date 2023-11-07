Краснов прибыл в КНР для участия в заседании генпрокуроров стран — членов ШОС

Генеральный прокурор Игорь Краснов 7 ноября прибыл с рабочим визитом в Сиань, КНР, для участия в 21-м заседании генпрокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 8 ноября.
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