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Краснов прибыл в КНР для участия в заседании генпрокуроров стран — членов ШОС

Краснов прибыл в КНР для участия в заседании генпрокуроров стран — членов ШОС

Генеральный прокурор Игорь Краснов 7 ноября прибыл с рабочим визитом в Сиань, КНР, для участия в 21-м заседании генпрокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 8 ноября.

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