Вашингтон приостанавливает всю военную помощь Киеву: главное за сутки

МОСКВА, 4 марта, ФедералПресс. Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, в правительстве Сербии усомнились, что Европа сможет участвовать в переговорах, а Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу на Украине.
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