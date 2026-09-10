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Тульские новости

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На Рязанской улице скутер попал в ДТП

На Рязанской улице скутер попал в ДТП

Скорая помощь уже выехала на место происшествия, где на проезжей части обнаружен брошенный скутер.Читатели прислали в нашу редакцию кадры ДТП с улицы Рязанской.

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