«АвтоВАЗ» запатентовал фразу «Можно, а зачем?», которой отказался выводить продукцию на уровень BMW

Роспатент одобрил регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?», поданного «АвтоВАЗом». Согласно базе ведомства, заявка была удовлетворена 9 сентября 2026 года, а охрана бренда продлится до 17 февраля 2036 года.
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...и вправду "ЗАЧЕМ", когда государство вливает "ярды"! Более того придавили Всех конкурентов немыслимыми "оброками"!